Ученые успешно протестировали первое рабочее "лекарство от старости"

Так, в ходе первых клинических испытаний, ученые использовали на испытуемых рапамициновый крем, в котором количество действующего вещества было небольшим. Общее количество людей, принимающих участие в исследовании, было разделено на две группы: одной на руки мазали тот самый крем с рапамицином, а другой — обычным кремом, то есть использовали плацебо. После наблюдений, проводившихся восемь месяцев, ученые смогли зафиксировать тот факт, что руки испытуемых из первой группы оказались заметно моложе, чем у тех, кто использовал плацебо. Причем заметно это было как по внешним факторам, так и на клеточном уровне. Что важно, проведенный в дальнейшем анализ крови продемонстрировал, что рапамицина в крови представителей первой группы нет, что говорит о безопасности использования данного препарата.

Напомним, что изначально рапамицин был открыт как антибиотик, но в дальнейшем ученые также выяснили, что вещество относится к классу иммунодепрессантов. Сейчас же его рассматривают как основного кандидата на звание “лекарства от старости”.