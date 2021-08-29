Ученые установили, что люди с ожирением худеют от спорта медленнее людей с нормальным весом

Наука и технологии
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Ученые установили, что люди с ожирением худеют от спорта медленнее людей с нормальным весомВсе из-за компенсационных механизмов организма
Исследователи из Шэньчжэньского института поделились результатами научной работы, в рамках которой выяснилось, одинаково ли эффективны для похудения тренировки для людей с ожирением и при нормальном весе.
В рамках исследования ученые изучили энергетические затраты 1750 взрослых людей. Было установлено, что люди, которые имеют лишний вес, а также пожилые, во время физической активности сжигают 51% калорий, израсходованных непосредственно на спорт. В то же время, при нормальном весе суточный дефицит калорий после тренировки фиксировался на уровне выше 72%.
“Когда люди записываются на программы похудения, большинство из них теряет небольшое количество веса. Некоторые худеют сильнее, но небольшая доля невезучих на самом деле даже набирает вес”, — поделился выводами Джон Спикмен, один из авторов научной работы.
Происходит это из-за компенсационных механизмов организма, а именно уменьшении метаболизма между тренировками и увеличении аппетита.