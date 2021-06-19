Ученые установили, что люди стареют с одинаковой скоростью

В рамках научной работы исследователи проанализировали таблицы смертности ряда видов обезьян и нескольких человеческих популяций. Так они обратили внимание на то, что продолжительность жизни вида влияет на синхронность смерти его представителей: чем дольше они живут — тем синхроннее умирают.

Ученые пришли к выводу, что чем больше в среднем живут представители вида, тем меньше различий во времени их смерти — у всех жизнь заканчивается примерно в одинаковый промежуток времени. Помимо прочего они обнаружили, что увеличить предельную продолжительность жизни можно за счет скорости старения. В то же время, именно этот фактор изменить труднее всего.