Ученые установили, что оценивание себя в зеркале приводит к низкой самооценке

Исследователи установили, что женщины, сократившие времяпровождение перед зеркалом и исправление своей внешности продемонстрировали снижение комплексов по поводу внешнего вида. В рамках исследования было отобрано две группы женщин, одной из которых была дана установка ограничить оценивание себя в зеркале, тогда как вторая группа ничего не меняла в своем привычном поведении.

”Мы обнаружили, что ограничение оценки своей внешности уменьшало ряд проблем, таких как проблемы с внешностью, неудовлетворенность своим телом, депрессия, социальная тревога и неадекватные убеждения о внешности”, - поделилась Натали Уилвер, аспирант в клинической психологии, автор исследования.