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Ученые установили, что оценивание себя в зеркале приводит к низкой самооценке
Исследование выявило, что если перестать это делать можно избавиться от комплексов
Ученые из Университета штата Флорида провели исследование, которое выявило легкий способ повышения самооценки. Так, обеспокоенные своим внешним видом женщины могут стать более уверенными просто ограничив оценивание себя в зеркале.
Исследователи установили, что женщины, сократившие времяпровождение перед зеркалом и исправление своей внешности продемонстрировали снижение комплексов по поводу внешнего вида. В рамках исследования было отобрано две группы женщин, одной из которых была дана установка ограничить оценивание себя в зеркале, тогда как вторая группа ничего не меняла в своем привычном поведении.
”Мы обнаружили, что ограничение оценки своей внешности уменьшало ряд проблем, таких как проблемы с внешностью, неудовлетворенность своим телом, депрессия, социальная тревога и неадекватные убеждения о внешности”, - поделилась Натали Уилвер, аспирант в клинической психологии, автор исследования.