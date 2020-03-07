Ученые установили, что от загрязнения воздуха умирает больше людей, чем от курения

Так, ученые выявили, что только в 2015 году загрязнение воздуха вызвало порядка 8,8 млн случаев преждевременной смерти по всему миру. Таким образом ожидаемая продолжительность жизни на душу населения в среднем снизилась на 2,9 года. Например, курение снижает ту же ожидаемую продолжительность жизни “всего лишь” 2,2 года — тоже много, но все же показатели ниже, чем у грязного воздуха. Такие болезни как ВИЧ и СПИД на 0,7 года.

”Загрязнение воздуха превосходит малярию как причину преждевременной смерти в 19 раз. Оно превышает смерть от последствий насилия в 17 раз, а от ВИЧ / СПИД в 9 раз. Принимая во внимание огромное влияние на общественное здоровье и население планеты, можно сказать, что наши результаты указывают на пандемию загрязнения воздуха”, — рассказал автор исследования Йос Леливельд.