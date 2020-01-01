Наука и технологии
Сегодня 12:31
Ученые установили, что потребление цельного молока снижает риски ожирения
У детей
Исследователи из Больницы Святого Михаила в Торонто установили, что у детей, потребляющих цельное молоко, шансы иметь избыточный вес или ожирение снижались на 40% по сравнению с теми детьми, которые потребляли молоко лишь с пониженным содержанием жира
Ученые проанализировали базу данных, состоящую из 28 исследований, в которых изучалась связь между детьми, употребляющими цельное молоко и рисками ожирения или избыточного веса. Так, было зафиксировано, что ни в одном из проанализированных исследований, в которых приняли участие порядка 21 тыс детей, не было подтверждений тому, что у детей, употребляющих молоко с пониженным содержанием жира, падают риски возникновения ожирения.
Кроме того, результаты 18 из 28 исследований показали, что у детей, употребляющих цельное молоко, вероятность образования избыточного веса или же ожирения- падает на 40%