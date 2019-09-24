Ученые установили, что Россия является одной из самых оптимистичных стран

Согласно опубликованным данным, Россия в этом списке заняла 6 место, что составило 65%. Российский показатель опередил общеевропейский - 50% и общемировой - 56%. Наибольшее количество оптимистов, а это 76%, выявлено в Бразилии, а наименьшее количество людей с позитивным мышлением оказалось в Японии, что составило порядка 45%.