Ученые установили, что Россия является одной из самых оптимистичных стран

Согласно опубликованным данным, Россия в этом списке заняла 6 место, что составило 65%. Российский показатель опередил общеевропейский - 50% и общемировой - 56%. Наибольшее количество оптимистов, а это 76%, выявлено в Бразилии, а наименьшее количество людей с позитивным мышлением оказалось в Японии, что составило порядка 45%.
Исследование также выявило связь между полом уровнем оптимизмом. Так, мужчины показали себя на 8% оптимистичнее чем женщины. Примечательно, что на оптимизм человека не влияет его семейное положение и материальное состояние.