Ученые установили, что россияне стали пить меньше алкоголя

По словам специалиста, начиная с 2010 года в России уровень потребления алкоголя упал примерно в два раза — с 18 литров до 9,5 литров на человека в год. Также он отметил, что на сегодняшний день россияне на пьют на 2-3 литра алкоголя в год меньше, чем жители Европы.

Помимо этого, эксперт высказался о нормах потреблениях алкоголя для различных групп лиц. Так, если человек желает пить “горячительные напитки” в качестве лекарства, то одна доза вина не должна превышать 20 миллилитров. При этом таким людям все равно необходимо убедиться, что их ферменты функционируют в пределах нормы.

”Но для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь находится под запретом. Такой человек не может безопасно употреблять алкоголь в любой дозе”, — отметил Брюн.