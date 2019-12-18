Ученые установили, что собаки считают в уме так же, как люди

В рамках исследования ученые использовали МРТ для сканирования головного мозга собак в то время, когда животным показывали на экране различное количество точек. Так, было установлено, что именно париетотемпоральная кора собаки реагировала на различия в количестве точек.

Авторы исследования предполагают, что общий нейронный механизм был глубоко сохранен через эволюцию млекопитающих. ”Наша работа не только показывает, что собаки используют аналогичную часть своего мозга для обработки множества объектов, чем люди, - это показывает, что им не нужно обучаться для этого”, - поделился Грегори Бернс, профессор психологии Эмори и старший Автор исследования.

По словам соавтора исследования, Стеллы Лоуренко изучение нейронных механизмов как у людей, так и у различных видов позволяет понять эволюцию развития нашего мозга, а также дает представление о способах его работы сейчас.