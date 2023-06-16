Ученые установили, каким был климат Земли на заре её существования

Исследователи из Геологического института Кольского научного центра РАН совместно с зарубежными коллегами выяснили динамику соотношения изотопов кислорода в породах Кольского полуострова. На основании этих данных они выяснили температуру в океанах и на суше в эру неоархея (2,8 — 2,5 миллиарда лет назад). Посвященные исследованию статьи опубликованы в журналах Geology и Earth and Planetary Science Letters.

Кейвская структура Кольского кратона Фенноскандинавского щита окончательно сформировалась около 2,67 миллиардов лет назад в результате проникновения магмы в вышележащие породы. В это время на Земле образовывалась настоящая континентальная земная кора, появился кислородный фотосинтез и возник новых механизм взаимодействия горных пород и воды из атмосферных осадков.

На основе данных о минеральном составе структуры и соотношение в ней кислорода-16, кислорода-17 и кислорода-18 ученые определили условия формирования пород и происхождение участвующих в этом формировании вод.

Так им удалось соотношение изотопов кислорода для атмосферных осадков и океанов того времени. Полученные данные свидетельствуют о том, температура океанов могла составлять 50 °C — 80 °C. При этом на континентах, расположенные на высоких широтах эпизодически могла наблюдаться отрицательная температура.

Таким образом, неоархей — самый ранний период истории Земли, для которого установлен холодный климат в высоких широтах, резюмируют специалисты.