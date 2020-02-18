Наука и технологии
Сегодня 12:00
Ученые установили положительное влияние упражнений на память
Причем лучше отдать предпочтение занятиям с умеренной интенсивностью
Издание MedicalXpress опубликовало новый материал, в рамках которого ученые установили положительное влияние упражнений на память. Так, согласно новому исследованию, даже занятий с умеренной интенсивностью, в числе которых ходьба, водная аэробика и езда на велосипеде, достаточно для улучшения производительности памяти.
Кроме того, по словам ученых, в выполнении напряженных упражнений с целью улучшения долговременной памяти нет необходимости, поскольку умеренные тренировки влияют на когнитивные способности куда лучше.
Результаты данного исследования могут оказать влияние на создание новых методов сохранения памяти в пожилом возрасте. Также рекомендации по улучшению памяти путем занятий могут помочь студентам в подготовке к экзаменам или даже помочь людям в бытовых задачах, таких как запоминание предметов в списке покупок.