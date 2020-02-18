Ученые установили положительное влияние упражнений на память

Кроме того, по словам ученых, в выполнении напряженных упражнений с целью улучшения долговременной памяти нет необходимости, поскольку умеренные тренировки влияют на когнитивные способности куда лучше.

Результаты данного исследования могут оказать влияние на создание новых методов сохранения памяти в пожилом возрасте. Также рекомендации по улучшению памяти путем занятий могут помочь студентам в подготовке к экзаменам или даже помочь людям в бытовых задачах, таких как запоминание предметов в списке покупок.