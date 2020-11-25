Ученые установили самое раннее проявление COVID-19

Исследователи выяснили, что этот симптом возникает до того, как у зараженного пропадает обоняние. Предполагается, что люди перестают чувствовать запахи при коронавирусе ввиду прекращения функционирования бокаловидных клеток, которые помогают ответственным за запахи веществам прилипать к необходимым рецепторам.

В ходе научной работы было установлено, что порядка 70% испытуемых из группы с коронавирусом на ранних стадиях болезни сообщали о наличии сухости в носу, отметив, что похожа она на последствия проявления носа. Симптом может наблюдаться в среднем 12 дней.