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Ученые установили самое раннее проявление COVID-19
Речь о сухости в носу
Ученые из Барселонского университета установили, какой из симптомов коронавирусной инфекции возникает раньше всех. Согласно их выводам, проявляется COVID-19 сперва в виде сухости и неприятных ощущений в носу.
Исследователи выяснили, что этот симптом возникает до того, как у зараженного пропадает обоняние. Предполагается, что люди перестают чувствовать запахи при коронавирусе ввиду прекращения функционирования бокаловидных клеток, которые помогают ответственным за запахи веществам прилипать к необходимым рецепторам.
В ходе научной работы было установлено, что порядка 70% испытуемых из группы с коронавирусом на ранних стадиях болезни сообщали о наличии сухости в носу, отметив, что похожа она на последствия проявления носа. Симптом может наблюдаться в среднем 12 дней.