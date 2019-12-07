Ученые установили связь между бедностью отца и преждевременными родами

В ходе исследования ученые изучили данные о детях, которые родились в штате Иллинойс в 1989–1991 годах, а также проанализировали сведения об их родителях, сопоставляя их с информацией о доходах. Таким образом специалисты определили социально-экономический статус отцов, учитывая при этом доходы и уровень жизни в соответствующих районах. Было выявлено, что в том случае, если отец будущего ребенка родился и вырос в неблагополучном районе с низкими доходами, его ребенок имеет почти в три раза больше шансов родиться преждевременно. Отмечается, что данная связь была зафиксирована независимо от таких параметров, как образование, раса, возраст матери, а также семейное положение.

”Мы знали, что социально-экономический статус матери является фактором риска преждевременных родов, но это первый раз, когда статус отца связан с недоношенностью, даже если у матери не было повышенного демографического риска. Статус отца на протяжении всей жизни необходимо учитывать при разработке инициатив по сокращению числа преждевременных родов среди городских женщин”, — сообщил один из авторов исследования, доктор Джеймс Коллинз.