Ученые установили связь между расизмом в интернете и преступностью в реальной жизни

Для того, чтобы получить эти данные, ученые из Университета Кардиффа собирали данные о негативных высказываниях в Twitter и преступности в Лондоне за восемь месяцев, чтобы в дальнейшем провести анализ на предмет наличия заметной связи между постами в соцсетях и настоящими прустплениями.

Так, по данным ученых, по мере увеличения числа “твитов ненависти” по отношению к представителям других рас или религии, растет и количество преступлений на почве расовой и религиозной принадлежности, включая насилие, домогательства и преступный ущерб. Правда важно отметить, что речь идет о проявлении нетерпимости на территории одной территории — то есть если сначала жители условного Лондона пишут твиты, в которых оскорбляют какую-то группу, то в дальнейшем велик шанс и совершения настоящих преступлений в Лондоне по отношению к данной группе.