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Ученые установили связь между стрессом во время беременности и полом ребенка
Оказалось, что этот фактор сильно влияет на путь, по которому будет развиваться плод
Благодаря новым исследованиям американских ученых стало известно о том, что женщины, испытывающие во время беременности стресс на нервной почве, чаще рожают девочек, чем мальчиков.
Исследователи изучили психологическое состояние более 180 беременных женщин на основе показателей уровня стресса, после чего были сопоставлены данные, которые ученые получили и то, какого пола оказался родившийся ребенок. В результате оказалось, что в случае, если женщина испытывала психологический или физический стресс, пока была беременна, то велика доля вероятности, что у нее родится именно девочка.
Данные исследования показывают, что состояние матери во время беременности играет крайне важную роль в развитии плода. А еще благодаря проведенному анализу, ученые убедились, что зародыши мужского пола нуждаются в большем времени для прохождения ранних стадий развития.
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