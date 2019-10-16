Ученые установили связь между стрессом во время беременности и полом ребенка

Исследователи изучили психологическое состояние более 180 беременных женщин на основе показателей уровня стресса, после чего были сопоставлены данные, которые ученые получили и то, какого пола оказался родившийся ребенок. В результате оказалось, что в случае, если женщина испытывала психологический или физический стресс, пока была беременна, то велика доля вероятности, что у нее родится именно девочка.

Данные исследования показывают, что состояние матери во время беременности играет крайне важную роль в развитии плода. А еще благодаря проведенному анализу, ученые убедились, что зародыши мужского пола нуждаются в большем времени для прохождения ранних стадий развития.