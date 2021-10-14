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Ученые установили запах, который люди ощущают перед смертью

Причем ощутить его можно за год до смерти
Ученые выяснили, какой запах люди ощущают перед смертью. Причем определенный аромат можно почувствовать даже за год до смерти.
Ученые установили запах, который люди ощущают перед смертью

В рамках научной работы ученый Арно Висмар из школы психологии Университета Кента провел эксперимент, в рамках которого добровольцам необходимо было вдохнуть запах путресцина, аммиака и воды. Как выяснилось, первый провоцирует у людей сильную тревогу, несмотря на то, что они впервые слышали этот запах и не имели с ним плохих ассоциаций. По словам исследователя, при смерти тело человека начинает ломаться, и процесс этот сопряжен с определенными ароматами. Одним из них как раз является путресцин.

Помимо прочего выяснилось, что с “запахом смерти” у людей ассоциируется травяной аромат. Было установлено, что у человека есть древний обонятельный рецептор, пробуждающийся перед гибелью, с помощью которого человек и чувствует определенный запах. Причем ощущение это может возникнуть даже за год до смерти.