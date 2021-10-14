Ученые установили запах, который люди ощущают перед смертью

В рамках научной работы ученый Арно Висмар из школы психологии Университета Кента провел эксперимент, в рамках которого добровольцам необходимо было вдохнуть запах путресцина, аммиака и воды. Как выяснилось, первый провоцирует у людей сильную тревогу, несмотря на то, что они впервые слышали этот запах и не имели с ним плохих ассоциаций. По словам исследователя, при смерти тело человека начинает ломаться, и процесс этот сопряжен с определенными ароматами. Одним из них как раз является путресцин.

Помимо прочего выяснилось, что с “запахом смерти” у людей ассоциируется травяной аромат. Было установлено, что у человека есть древний обонятельный рецептор, пробуждающийся перед гибелью, с помощью которого человек и чувствует определенный запах. Причем ощущение это может возникнуть даже за год до смерти.