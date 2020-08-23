Ученые устроили экспериментальный музыкальный концерт для изучения COVID-19

Так, вчера в Лейпциге было проведено три музыкальных концерта, в рамках которых ученые изучат последствия нескольких моделей поведения людей. В частности, на одном из концертов люди соблюдали правила социального дистанцирования, тогда как на другом - не ограничивали себя. Во время экспериментального концерта порядка 1400 зрителей получили специальные датчики, которые и анализировали их передвижения. Кроме того, организаторы также обеспечили людей флуоресцентными дезинфицирующими средствами, благодаря чему можно отследить, к каким поверхностям они дотрагиваются чаще всего. Также исследователи имели возможность изучить распространение в воздухе элементов, способных переносить COVID-19.

Стоит отметить, что все зрители экспериментального концерта заблаговременно проверились на наличие коронавирусной инфекции. Более того, в самом зале они находились в масках уровня защиты FFP2. С помощью данной работы ученые хотят вывести математическую модель, позволяющую проанализировать вероятность вспышки COVID-19 после мероприятий с большим количеством людей в закрытых пространствах. Итоги данного эксперимента могут быть объявлены уже осенью.