Наука и технологии
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Ученые уточнили формулу по переводу собачьих лет в человеческие
А еще выяснили, что в первые годы собаки стареют быстрее людей
На агрегаторе биологических препринтов bioRxiv появилась публикация, в которой говорится о том, что ученые разработали совершенно новый способ переводить возраст собак в человеческий.
Для того, чтобы зная возраст собаки, получить ее человеческий эквивалент, надо взять натуральный логарифм, умножить на 16 и добавить 31. К подобной формуле ученые пришли в результате сравнения часов метилирования у собак и людей. Что интересно, эти же наблюдения позволили выяснить, что собаки быстрее стареют в первые годы жизни, но зато медленнее после четырех лет.
Так, например, у собак зубы начинают прорезываться в семь недель или 0,13 года, а у людей лишь в 9 месяцев или 0,75 года. Средняя же продолжительность жизни равняется 12 годам у лабрадоров и примерно 70 годам у людей.