Ученые уточнили формулу по переводу собачьих лет в человеческие

Для того, чтобы зная возраст собаки, получить ее человеческий эквивалент, надо взять натуральный логарифм, умножить на 16 и добавить 31. К подобной формуле ученые пришли в результате сравнения часов метилирования у собак и людей. Что интересно, эти же наблюдения позволили выяснить, что собаки быстрее стареют в первые годы жизни, но зато медленнее после четырех лет.