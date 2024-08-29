Ученые увеличили срок службы литий-ионных батарей на 50%

Команда ученых, возглавляемая профессором Уиллом Чуэем, использовала машинное обучение для анализа изменений в электродах батарей, что дало ценную информацию для производителей. Исследование также проводится в рамках усилий по улучшению процессов в области энергетики.

Обычно батареи заряжаются при низких токах, что приводит к медленному процессу и увеличенным затратам. Однако новые методы показывают, что зарядка при высоких токах улучшает характеристики батарей, так как больший объем лития деактивируется на первом этапе, образуя защитный слой на электроде.

Эти данные могут значительно улучшить производство батарей, включая те, которые используются в электрических транспортных средствах и электросетях. Ученые надеются, что их работа поможет оптимизировать процессы производства и повысить эффективность батарей.