Ученые увидели недоступные человеческому глазу цвета

Невозможность наблюдать красно-зеленый и желто-синий цвета связано с тем, что их световые частоты в человеческом глазу автоматически нейтрализуют друг друга. Последние научные данные говорят о том, что человеческий глаз, на самом деле, передает в мозг информацию не о красном, зеленом и синем цветах, а о разнице яркости: белого и черного, зеленого и красного, синего и желтого цветов. Именно на этом базисе и основывается теория о нейтрализации.

Но, как оказалось, ученые все же решили совершить невозможное и в 1983 году специалисты из Стэнфордского международного научно-исследовательского института провели эксперимент. Они создали специальные изображения, на которых красные с зелеными и синие с желтыми полосы располагались крайне близко друг к другу. По итогу, после использования специально созданного приспособления, ученые добились того, что добровольцы все же смогли увидеть, как постепенно границы между полосами исчезают, а цвета как бы перетекают друг в друга. Таким образом, эксперимент, проведенный учеными из Стэнфордского института, успешно справился с подавлением механизма невосприимчивости слияния оппонентных цветов.