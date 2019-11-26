Ferra

Ученые ужаснулись количеству пластика в рационе белых медведей в Арктике

Практически четверть от дневного рациона!
Замдиректора национального парка “Русская Арктика” по научной работе Иван Мизин опубликовал очень пугающую статистику, согласно которой пластиковые отходы, выбрасываемые человеком, на данный момент составляют около 25% от всего рациона питания белых медведей на территории Арктики.

Для того, чтобы убедиться в этом, ученые провели исследование состава содержимого желудка и экскрементов медведей, постоянно гуляющих по территории человеческих свалок. В конечном итоге исследователи выяснили, что практически весь съеденный пластик поступает в желудок животных в виде полиэтиленовых пакетов, что в свою очередь может привести к гибели медведей.

Но не только белые медведи страдают от безалаберности человека — так, пластик становится пищей для арктических птиц и морских млекопитающих. К счастью, на сегодняшний день моря в северных регионах загрязнены заметно меньше, чем в тропиках, но при этом рост массы мусора, производимого человеком, явно не намерен останавливаться. Таким образом животным грозит массовое вымирание в связи с поеданием пластиковых пакетов и бутылок.