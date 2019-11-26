Ученые ужаснулись количеству пластика в рационе белых медведей в Арктике

Для того, чтобы убедиться в этом, ученые провели исследование состава содержимого желудка и экскрементов медведей, постоянно гуляющих по территории человеческих свалок. В конечном итоге исследователи выяснили, что практически весь съеденный пластик поступает в желудок животных в виде полиэтиленовых пакетов, что в свою очередь может привести к гибели медведей.

Но не только белые медведи страдают от безалаберности человека — так, пластик становится пищей для арктических птиц и морских млекопитающих. К счастью, на сегодняшний день моря в северных регионах загрязнены заметно меньше, чем в тропиках, но при этом рост массы мусора, производимого человеком, явно не намерен останавливаться. Таким образом животным грозит массовое вымирание в связи с поеданием пластиковых пакетов и бутылок.