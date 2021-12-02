Ученые узнали, чем пластик может навредить сердцу

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что фталат — химическое вещество, которое используют для повышения прочности пластика — приводит к повышению уровня холестерина в плазме крови. Это происходит из-за того, что один из видов этих химикатов, называемый дициклогексилфталатом, прочно связывается с рецептором Х-прегнана. Таким образом усиливается эффективность ключевых белков, необходимых для абсорбции и транспорта холестерина.



Ученые также нашли в кишечнике у мышей, подвергшихся воздействию дициклогексилфталата, большое количество циркулирующих церамидов — липидных молекул, связанных с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей.



Дициклогексилфталатом является широко используемым фталатным пластификатором, который Агентство по охране окружающей среды США предложили в качестве вещества, для которого оценка риска обладает наибольшим приоритетом.