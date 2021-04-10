Наука и технологии
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Ученые узнали, когда мозг предков людей начал развиваться
1,7 млн лет назад
Ученые из Цюрихского университета узнали, когда мозг предков людей начал развиваться. Так, согласно опубликованным данным, человеческий мозг, каким мы его сегодня знаем, появился относительно недавно — 1,7 млн назад.
“Наш анализ показывает, что современные структуры человеческого мозга возникли всего 1,5–1,7 млн лет назад в популяциях африканских Homo”, — поделился ведущий автор соответствующего исследования, Кристоф Цолликофер с факультета антропологии Цюрихского университета.
Чтобы изучить черепа окаменелостей Homo, проживавших в Африке и Азии порядка 1-2 млн лет назад, исследователи воспользовались компьютерной томографией. Впоследствие эти данные были сопоставлены со справочной информацией о человекообразных обезьянах и человеке. Это и позволило понять, что изменения строения головного мозга у предков человека состоялись 1,7 млн лет назад. В это время человек начал ходить прямо и делать сложные орудия труда.