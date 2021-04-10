Ученые узнали, когда мозг предков людей начал развиваться

“Наш анализ показывает, что современные структуры человеческого мозга возникли всего 1,5–1,7 млн лет назад в популяциях африканских Homo”, — поделился ведущий автор соответствующего исследования, Кристоф Цолликофер с факультета антропологии Цюрихского университета.

Чтобы изучить черепа окаменелостей Homo, проживавших в Африке и Азии порядка 1-2 млн лет назад, исследователи воспользовались компьютерной томографией. Впоследствие эти данные были сопоставлены со справочной информацией о человекообразных обезьянах и человеке. Это и позволило понять, что изменения строения головного мозга у предков человека состоялись 1,7 млн лет назад. В это время человек начал ходить прямо и делать сложные орудия труда.