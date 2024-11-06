Ученые вдохновились усами тюленей для создания датчиков мониторинга океана

Доктор Яцинь Цзинь, доцент кафедры механической инженерии, исследует, как геометрия усов, представляющая собой скрученные цилиндры, может быть использована для разработки датчиков, способных обнаруживать изменения в водном потоке. Такие устройства могут предупреждать оператора ветряных турбин на море о возможных опасных условиях.

Цзинь и его команда тестируют датчики в лаборатории, моделируя условия океанской среды с помощью специального водяного канала. Недавние исследования, опубликованные в журнале Physical Review Fluids, показали, как 3D-печатные усы реагируют на изменения скорости и направления воды.

Разработка имеет преимущества перед традиционными подводными сенсорами, использующими звуковые волны, которые могут беспокоить морскую жизнь. Датчики, основанные на принципах усов тюленей, помогут предсказать опасные условия для ветряных турбин в открытом море, что повысит безопасность и сохранность оборудования.

Цзинь также работает над защитой турбин от сильных ветров и песчаных бурь, что особенно актуально для морских турбин, подвергающихся воздействию жестких погодных условий.