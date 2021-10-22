Ученые вернули зрение слепому человеку

Исследователи из испанского Университета Мигеля Эрнандеса представили мозговой имплант на основе внутрикорковых микроэлектродов — он позволил слепому человеку видеть формы и буквы. Внедрение данного устройства в мозг человека не несет ему вреда, а стимуляция коры головного мозга напрямую вызывает зрительное восприятие с гораздо более высоким разрешением, чем у аналогичных устройств. “Количество электрического тока, необходимое для того, чтобы вызвать зрительные восприятия с помощью этого типа микроэлектродов, намного меньше, чем при использовании электродов, расположенных на поверхности”, — отметили они.

Это первый случай имплантации чипа такого типа слепому пациенту. Результаты оказались обнадеживающими — это означает, что в будущем можно разработать визуальный нейропротез, который улучшит зрение слабовидящих. Исследователи UMH уточнили, что пока они настроены оптимистично, но нужно решить еще кучу проблем, чтобы ввести устройство в массовое пользование.

Имплантируемое устройство — это небольшая трехмерная матрица со 100 микроэлектродами, она двунаправленно взаимодействует с клетками мозга. Его ширина составляет 4 мм, а длина электродов — 1,5 мм.