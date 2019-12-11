Ученые воспользуются электромагнитным "щитом" для отпугивания акул

Власти города Басселтон последние четыре года занимались согласованием данного решения с туристами, в результате чего было решено установить вокруг пристани 20 источников электромагнитного излучения, защищающих от акул участок моря размером 50 на 20 м. Если все пойдет по плану, то забор начнет функционировать уже до конца недели.

”Принцип работы этих устройств довольно прост. Они производят электромагнитные импульсы через небольшие промежутки времени, и чем ближе акулы подплывают к «занавесу», тем хуже они себя чувствуют, что вынуждает их повернуть обратно. Этот барьер не травмирует акул, а просто раздражает, а для более мелких морских обитателей электромагнитный занавес и вовсе абсолютно незаметен”, — рассказала генеральный директор парка “Пристань Басселтона” Лиза Шрив.