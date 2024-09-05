Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 21:47
1 мин.

Ученые впервые изучили микропластик с помощью 3D-визуализации

Новая технология открывает путь к эффективной переработке пластика
Ученые Университета Ватерлоо в сотрудничестве с Национальным научным советом (NRC) впервые применили 3D-визуализацию для изучения микропластика, что может привести к разработке более эффективных методов переработки пластиковых отходов.
Ученые впервые изучили микропластик с помощью 3D-визуализации

© Ferra.ru

До недавнего времени ученые сталкивались с трудностями в понимании процессов разложения микропластика на микро- и наноуровне. Это затрудняло разработку методов борьбы с его воздействием на окружающую среду. Новое исследование, опубликованное в журнале Nanotechnology, использует 3D-визуализацию для детального наблюдения за процессами деградации микропластиков.

Технология 3D-визуализации позволяет получать изображения, аналогичные КТ-сканированию, которые предоставляют более глубокое понимание структуры и разложения микропластика по сравнению с традиционными 2D-методами. Ученые применили фотокаталитический процесс с ультрафиолетовым светом и катализатором на основе титана, что позволило им детально изучить, как микропластики разрушаются на поверхности.

Ученые впервые изучили микропластик с помощью 3D-визуализации
© Nanotechnology