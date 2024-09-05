Ученые впервые изучили микропластик с помощью 3D-визуализации

До недавнего времени ученые сталкивались с трудностями в понимании процессов разложения микропластика на микро- и наноуровне. Это затрудняло разработку методов борьбы с его воздействием на окружающую среду. Новое исследование, опубликованное в журнале Nanotechnology, использует 3D-визуализацию для детального наблюдения за процессами деградации микропластиков.

Технология 3D-визуализации позволяет получать изображения, аналогичные КТ-сканированию, которые предоставляют более глубокое понимание структуры и разложения микропластика по сравнению с традиционными 2D-методами. Ученые применили фотокаталитический процесс с ультрафиолетовым светом и катализатором на основе титана, что позволило им детально изучить, как микропластики разрушаются на поверхности.