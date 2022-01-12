Ученые впервые обнаружили экзопланету вытянутой формы

Ученые впервые обнаружили экзопланету вытянутой формыОднако нужны дальнейшие исследования
Планета находится в созвездии Геркулеса. Она деформировалась под воздействием сильных приливных сил между планетой и ее звездой-хозяином WASP-103, эта звезда примерно на 200 градусов горячее и в 1,7 раза больше Солнца.
Используя новые данные космического телескопа ЕКА Cheops в сочетании с данными, уже полученными космическим телескопом НАСА/ЕКА Hubble и космическим телескопом НАСА Spitzer, астрономы смогли определить, как приливные силы деформируют экзопланету WASP-103b из обычной сферы в форму мяча для регби.
Команда смогла использовать транзитную кривую блеска WASP-103b, чтобы вывести параметр - число Лава - который измеряет, как распределена масса внутри планеты.
Число Лава для WASP-103b аналогично Юпитеру, что позволяет предположить сходство внутренней структуры, несмотря на то, что WASP-103b имеет вдвое больший радиус.
Поскольку неопределенность в числе Лава все еще довольно высока, для расшифровки деталей потребуются будущие наблюдения с помощью телескопов Хеопса и Джеймса Уэбба.