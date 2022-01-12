Ученые впервые обнаружили экзопланету вытянутой формы

Планета находится в созвездии Геркулеса. Она деформировалась под воздействием сильных приливных сил между планетой и ее звездой-хозяином WASP-103, эта звезда примерно на 200 градусов горячее и в 1,7 раза больше Солнца.

Используя новые данные космического телескопа ЕКА Cheops в сочетании с данными, уже полученными космическим телескопом НАСА/ЕКА Hubble и космическим телескопом НАСА Spitzer, астрономы смогли определить, как приливные силы деформируют экзопланету WASP-103b из обычной сферы в форму мяча для регби.