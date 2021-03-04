Наука и технологии
Сегодня в 13:03
Ученые впервые обнаружили источник опасных частиц на Солнце
Частицы могут нарушить работу спутников
Издание Science Advances опубликовало материал, в котором сообщается о том, что ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джорджа Мейсона в США впервые обнаружили источник потенциально опасных частиц на Солнце.
Согласно данным астрономов, опасные частицы выбрасываются в моменты солнечной активности с высокой скоростью. Таким образом они способны добраться до Земли, что чревато нарушением функционирования спутников.
В рамках научной работы специалисты изучили состав высокоэнергетических частиц и пришли к выводу, что они имеют особенности, которые присущи плазме, размещенной в нижних слоях солнечной короны, над хромосферой. Сама плазма, в свою очередь, выпускает частицы, которые впоследствии развивают скорость вплоть до нескольких тысяч километров в секунду.