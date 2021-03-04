Ученые впервые обнаружили источник опасных частиц на Солнце

Согласно данным астрономов, опасные частицы выбрасываются в моменты солнечной активности с высокой скоростью. Таким образом они способны добраться до Земли, что чревато нарушением функционирования спутников.

В рамках научной работы специалисты изучили состав высокоэнергетических частиц и пришли к выводу, что они имеют особенности, которые присущи плазме, размещенной в нижних слоях солнечной короны, над хромосферой. Сама плазма, в свою очередь, выпускает частицы, которые впоследствии развивают скорость вплоть до нескольких тысяч километров в секунду.