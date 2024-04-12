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Наука и технологии
Опубликовано 12 апреля 2024, 22:55
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Ученые впервые обнаружили ветры звезд подобных солнцу

Регистрируя рентгеновское излучение их астрофер
Международная исследовательская группа под руководством ученого из Университета Вены впервые непосредственно обнаружила звездные ветры от трех звезд подобных солнцу, регистрируя рентгеновское излучение их астрофер. Исследователи также оценили скорость потери массы звезд через их звездные ветры.
Ученые впервые обнаружили ветры звезд подобных солнцу

© Ferra.ru

Астроферы — это звездные аналоги гелиосферы, окружающие нашу солнечную систему, представляющие собой очень горячие плазменные пузыри, раздуваемые звездными ветрами в межзвездную среду, пространство, заполненное газом и пылью. Изучение звездных ветров звезд низкой массы, подобных Солнцу, позволяет понять эволюцию звезд и планет, а также историю и будущее нашей собственной звезды и солнечной системы. Звездные ветры приводят к процессам, которые испаряют атмосферы планет в космос и, следовательно, приводят к потере массы атмосферы.

Хотя скорости убыли планет за час или даже за год ничтожны, они действуют на протяжении долгих геологических периодов. Потери накапливаются и могут быть решающим фактором для планеты, превращающейся в обитаемый мир или безжизненную скалу.

Несмотря на их важность для эволюции как звезд, так и планет, ветры звезд подобных солнцу крайне сложно оценить. Они состоят в основном из протонов и электронов, а также содержат небольшое количество тяжелых ионов (например, кислорода, углерода). Именно эти ионы, захватывая электроны из нейтралов межзвездной среды вокруг звезды, испускают рентгеновское излучение.

Эти результаты, основанные на наблюдениях с космического телескопа XMM-Newton, в настоящее время опубликованы в Nature Astronomy. Ученые наблюдали спектральные отпечатки (так называемые спектральные линии) кислородных ионов с помощью XMM-Newton и смогли определить количество кислорода и, в конечном итоге, общую массу звездного ветра, испускаемого звездами.

Ученые впервые обнаружили ветры звезд подобных солнцу
© Kislyakova et al. Nature Astronomy
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Звезды
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#Солнце
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#исследование