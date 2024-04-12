Ученые впервые обнаружили ветры звезд подобных солнцу

Астроферы — это звездные аналоги гелиосферы, окружающие нашу солнечную систему, представляющие собой очень горячие плазменные пузыри, раздуваемые звездными ветрами в межзвездную среду, пространство, заполненное газом и пылью. Изучение звездных ветров звезд низкой массы, подобных Солнцу, позволяет понять эволюцию звезд и планет, а также историю и будущее нашей собственной звезды и солнечной системы. Звездные ветры приводят к процессам, которые испаряют атмосферы планет в космос и, следовательно, приводят к потере массы атмосферы.

Хотя скорости убыли планет за час или даже за год ничтожны, они действуют на протяжении долгих геологических периодов. Потери накапливаются и могут быть решающим фактором для планеты, превращающейся в обитаемый мир или безжизненную скалу.

Несмотря на их важность для эволюции как звезд, так и планет, ветры звезд подобных солнцу крайне сложно оценить. Они состоят в основном из протонов и электронов, а также содержат небольшое количество тяжелых ионов (например, кислорода, углерода). Именно эти ионы, захватывая электроны из нейтралов межзвездной среды вокруг звезды, испускают рентгеновское излучение.

Эти результаты, основанные на наблюдениях с космического телескопа XMM-Newton, в настоящее время опубликованы в Nature Astronomy. Ученые наблюдали спектральные отпечатки (так называемые спектральные линии) кислородных ионов с помощью XMM-Newton и смогли определить количество кислорода и, в конечном итоге, общую массу звездного ветра, испускаемого звездами.