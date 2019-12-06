Ученые впервые распечатали человеческую трахею на принтере

Напомним, что рак трехеи хоть и нечастное, однако очень опасное заболевание. Ключевой проблемой при лечении данного вида онкологии является то, что если опухоль поразила более четырех сантиметров части трахеи - помочь больному фактически не представляется возможным. Первые операции по пересадке больному чужой трахеи были проведены еще в пятидесятых годах XX века, однако они не были успешными. Так, организм просто отторгал чужеродный орган.

По словам ученых, несмотря на то, что на данный момент современная медицина не имеет возможность внедрять напечатанные органы в организм человека, в будущем биопечати смогут использовать для замены пораженных частей тела.