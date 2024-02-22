Ученые впервые синтезировали пять новых изотопов на Земле

Опубликовано 22 февраля 2024, 23:49
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Ученые впервые синтезировали пять новых изотопов на ЗемлеНа ускорителе
Ученые из Мичиганского университета создали пять новых изотопов: Thulium-182, thulium-183, ytterbium-186, ytterbium-187 и lutetium-190, впервые синтезированных на Земле. Что открывает путь к пониманию того, как столкновения ультра плотных, мертвых звезд могут создавать тяжелые элементы, такие как золото и серебро.
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Исследование проведено на ускорителе редких изотопов (FRIB) в Мичиганском университете. Создание этих изотопов представляет собой шаг к созданию атомов, которые обычно образуются вокруг слияния звезд — нейтронных звезд.
Изотопы определяются числом протонов в атомных ядрах, но их количество может варьироваться из-за нейтронов. Новые изотопы, Thulium-182 и другие, не встречаются на Земле и созданы в условиях ультра турбулентной среды вокруг нейтронных звезд.
Основной интерес заключается в понимании синтеза драгоценных металлов в результате столкновений нейтронных звезд.
Источник:Space.com
Автор:Булат Кармак
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