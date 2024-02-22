Ученые впервые синтезировали пять новых изотопов на Земле

Исследование проведено на ускорителе редких изотопов (FRIB) в Мичиганском университете. Создание этих изотопов представляет собой шаг к созданию атомов, которые обычно образуются вокруг слияния звезд — нейтронных звезд.

Изотопы определяются числом протонов в атомных ядрах, но их количество может варьироваться из-за нейтронов. Новые изотопы, Thulium-182 и другие, не встречаются на Земле и созданы в условиях ультра турбулентной среды вокруг нейтронных звезд.

Основной интерес заключается в понимании синтеза драгоценных металлов в результате столкновений нейтронных звезд.