Ученые впервые смогли сохранить квантовую информацию и извлечь ее

Опубликовано 16 апреля 2024, 20:02
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Ученые впервые смогли сохранить квантовую информацию и извлечь ееИспользуя обычные оптические волокна
Группа ученых из нескольких университетов смогла впервые произвести, сохранить и извлечь квантовую информацию, что является ключевым шагом к созданию квантовых сетей. Это открытие имеет огромное значение для развития квантовых сетей, которые могут быть использованы для распределенных вычислений и безопасной коммуникации.
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Квантовые компьютеры могут решать важные задачи, такие как оптимизация финансовых рисков, расшифровка данных, разработка молекул и изучение свойств материалов. Прежде квантовая информация терялась при передаче на длинные расстояния. Однако, исследователи смогли разработать метод, позволяющий сохранить эту информацию, а также извлечь ее обратно, используя обычные оптические волокна для передачи данных.
Это открытие было осуществлено совместно учеными из Imperial College London, Университета Саутгемптона и университетов Штутгарта и Вюрцбурга в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.