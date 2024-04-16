Ученые впервые смогли сохранить квантовую информацию и извлечь ее

Квантовые компьютеры могут решать важные задачи, такие как оптимизация финансовых рисков, расшифровка данных, разработка молекул и изучение свойств материалов. Прежде квантовая информация терялась при передаче на длинные расстояния. Однако, исследователи смогли разработать метод, позволяющий сохранить эту информацию, а также извлечь ее обратно, используя обычные оптические волокна для передачи данных.

Это открытие было осуществлено совместно учеными из Imperial College London, Университета Саутгемптона и университетов Штутгарта и Вюрцбурга в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.