Ученые впервые смогли заснять процесс соединения и разъединения мельчайших частиц

По словам исследователей, из-за того, что постоянное образование связей атомов и их разрыв происходит в крошечном масштабе, им было достаточно сложно как изучать, так и записывать подобные процессы. Но к счастью, им удалось воспользоваться трансмиссионной электронной микроскопией, благодаря которой они получили изображения пары атомов рения в момент образования связи и дальнейшего отсоединения друг от друга.

”Насколько нам известно, мы стали первыми учеными, которые сняли эволюцию, разрыв и образование связи в атомном масштабе. Сейчас мы раздвигаем границы визуализации молекул, выходя за рамки простого структурного анализа и переходя к пониманию динамики отдельных молекул в режиме реального времени”, — рассказали авторы исследования.