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Ученые впервые увидели движение света при помощи новейшего микроскопа

Новая технология поможет в улучшении квантовых компьютеров
В популярном научном онлайн-издании phys.org был опубликован материал, в котором говорится о том, что ученые из Технологического института Технион впервые увидели движение света при помощи новейшего микроскопа.

Так, благодаря новейшему удивительному аппарату, эксперты сумели рассмотреть даже те процессы, которые прежде они были вынуждены только моделировать — настолько “чувствительными” к внешним раздражителям были фотоны и электроны. Что интересно, в рамках нового эксперимента исследователи применили фотонные полости, по сути наноскопические кристаллы — именно в них и удалось увидеть свободно текущие и взаимодействующие между собой электроны и фотоны.

По словам ученых, данное исследование вполне способно помочь в поиске решения важной задачи в области квантовых вычислений. Ее суть, напомним, заключается в том, кубиты, используемые для хранения данных в квантовых компьютерах, имеют свойство генерировать ошибки. И именно благодаря новой технологии, ученые смогут сделать их гораздо более стабильными.

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