Ученые впервые увидели движение света при помощи новейшего микроскопа

Так, благодаря новейшему удивительному аппарату, эксперты сумели рассмотреть даже те процессы, которые прежде они были вынуждены только моделировать — настолько “чувствительными” к внешним раздражителям были фотоны и электроны. Что интересно, в рамках нового эксперимента исследователи применили фотонные полости, по сути наноскопические кристаллы — именно в них и удалось увидеть свободно текущие и взаимодействующие между собой электроны и фотоны.

По словам ученых, данное исследование вполне способно помочь в поиске решения важной задачи в области квантовых вычислений. Ее суть, напомним, заключается в том, кубиты, используемые для хранения данных в квантовых компьютерах, имеют свойство генерировать ошибки. И именно благодаря новой технологии, ученые смогут сделать их гораздо более стабильными.