Ученые впервые в истории сфотографировали полярное сияние на комете

Стоит отметить, что данное явление за пределами нашей планеты встречается уже достаточно давно, например на Луне и даже на дальних звездах. Но фотография сияния, да еще и на комете, была сделана впервые. По сообщению астрономов Европейского космического агентства, снимок был сделан на комете 67P, носящей имя Чурюмова-Герасименко.