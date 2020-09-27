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Ученые впервые в истории сфотографировали полярное сияние на комете
Снимок получился очень завораживающим
Полярное сияние — очень красивое и нечастое влияние, так как на Земле его чаще всего можно застать лишь на полюсах. Но вот, впервые в истории, ученые сфотографировали полярное сияние и на комете.
Стоит отметить, что данное явление за пределами нашей планеты встречается уже достаточно давно, например на Луне и даже на дальних звездах. Но фотография сияния, да еще и на комете, была сделана впервые. По сообщению астрономов Европейского космического агентства, снимок был сделан на комете 67P, носящей имя Чурюмова-Герасименко.
Если верить имеющимся данным, для обнаружения и фиксирования явления использовался космический аппарат Rosetta. В ходе активации ионного датчика были зафиксированы заряженные электроны, которые и вызвали окружающее комету полярное сияние.