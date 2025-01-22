Ученые впервые заставили молекулы выполнять квантовые операции

До этого молекулы не использовались в квантовых вычислениях из-за своей сложной структуры и нестабильности. В экспериментах обычно применялись более простые частицы, такие как ионы или атомы. Однако ученые использовали ультра-холодные полярные молекулы в качестве кубитов — базовых единиц информации, на которых строится квантовая технология.

В ходе эксперимента ученые использовали молекулы натрия-цезия (NaCs), которые были захвачены с помощью оптических пинцетов в холодной среде. В результате им удалось создать квантовую запутанность двух молекул с точностью 94%, что является важной вехой на пути к созданию молекулярного квантового компьютера.

Одним из главных достижений было использование гейта iSWAP, который позволяет менять состояния двух кубитов и генерировать запутанность. Это ключевая особенность квантовых вычислений, которая позволяет обрабатывать информацию гораздо быстрее, чем в традиционных компьютерах.

Создание молекулярных квантовых систем открывает новые возможности для развития квантовых технологий.