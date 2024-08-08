Ученые: время года за окном влияет на моральные ценности людей

Исследование, охватившее более 230 тыс участников в США, показало, что весной и осенью люди демонстрируют более консервативные взгляды, тогда как летом и зимой становятся более либеральными.

Эксперты оценивали поддержку пяти моральных ценностей: лояльность группе, уважение к авторитету, святость традиций (консервативные) и равное отношение ко всем, предотвращение причинения вреда (либеральные).

Анализ показал, что весной и осенью поддержка коллективных ценностей возрастает. Аналогичные тенденции наблюдались в Канаде и Австралии, но не в Великобритании.

Причиной таких колебаний ученые считают изменения уровня тревожности, которая также увеличивается весной и осенью. Более высокая тревожность может побуждать людей искать поддержку в традициях и групповых нормах.

Эти сезонные изменения моральных ценностей могут влиять на политику, судебные решения и даже здравоохранение.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выявить все факторы, влияющие на эти колебания, и оценить их последствия, например, на результаты выборов и судебные приговоры.