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Ученые вычислили ген, с которым люди смогут полностью высыпаться после короткого сна

Это уже второй подобный ген, найденный за последние 10 лет
Исследователи из Калифорнийского университета, специализирующиеся на “гене короткого сна”, обнаружили второй такой же ген – ADRB1. Об этом рассказала пресс-служба университета.

Вплоть до 2009 года причина, по которой некоторые люди способны спать от 4 до 6 часов и высыпаться, оставалась загадкой. Но около 10 лет назад ученые-неврологи из Калифорнийского университета обнаружили, что люди, с определенной мутацией в гене под DEC2, спали всего около 6 часов в сутки. Те же участники исследования, которые не имели подобной мутации, высыпались лишь в результате чуть более восьми часов сна.

Долгое время считалось, что это единственная причина, по которой кто-то спит дольше, а кто-то меньше. Но как оказалось, это не совсем так. Буквально недавно все те же ученые нашли новую причину естественного короткого сна. Ученые изучили семью, в которой последние три поколения высыпались менее, чем за 6 часов, но при этом не имели мутации гена DEC2. Исследователи использовали анализ сцепления генов, с помощью которого сумели точно определить местоположение хромосомных мутаций, связанных с определенной особенностью. По итогу команда ученых обнаружила мутацию в другом гене, называемом ADRB1, которая как и мутация в DEC2 была связана с естественным коротким сном.

Хоть люди с данными двумя мутациями и спят меньше, в повседневной жизни они не чувствуют себя хуже или менее бодро — наоборот, по словам исследователей, они более оптимистичны и энергичны в сравнении с людьми, которые тратят на сон более восьми часов.

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