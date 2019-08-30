Ученые вычислили ген, с которым люди смогут полностью высыпаться после короткого сна

Вплоть до 2009 года причина, по которой некоторые люди способны спать от 4 до 6 часов и высыпаться, оставалась загадкой. Но около 10 лет назад ученые-неврологи из Калифорнийского университета обнаружили, что люди, с определенной мутацией в гене под DEC2, спали всего около 6 часов в сутки. Те же участники исследования, которые не имели подобной мутации, высыпались лишь в результате чуть более восьми часов сна.

Долгое время считалось, что это единственная причина, по которой кто-то спит дольше, а кто-то меньше. Но как оказалось, это не совсем так. Буквально недавно все те же ученые нашли новую причину естественного короткого сна. Ученые изучили семью, в которой последние три поколения высыпались менее, чем за 6 часов, но при этом не имели мутации гена DEC2. Исследователи использовали анализ сцепления генов, с помощью которого сумели точно определить местоположение хромосомных мутаций, связанных с определенной особенностью. По итогу команда ученых обнаружила мутацию в другом гене, называемом ADRB1, которая как и мутация в DEC2 была связана с естественным коротким сном.

Хоть люди с данными двумя мутациями и спят меньше, в повседневной жизни они не чувствуют себя хуже или менее бодро — наоборот, по словам исследователей, они более оптимистичны и энергичны в сравнении с людьми, которые тратят на сон более восьми часов.