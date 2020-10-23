Ученые вычислили самые страшные фильмы ужасов

В рамках исследовательской работы, происходившей в рамках проекта “Наука страха”, специалисты анализировали частоту пульса 50 добровольцев разных возрастов в моменты просмотра более 100 часов хоррор-фильмов. Все кинокартины, которые были показаны участникам, имели высокий рейтинг в IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit. Благодаря полученным данным специалисты выявили 35 самых страшных фильмов ужасов.

Так, первое место этого рейтинга досталось фильму “Синистер”. Отмечается, что если средняя частота пульса добровольцев в обычное время составляла 65 ударов ежеминутно, то при просмотре этой картины она увеличивалась вплоть до 86. Второе место досталось “Астралу”, тогда как на третьем месте оказалось “Заклятие”. Также в начале списка числятся такие фильмы, как "Реинкарнация", "Паранормальное явление", "Оно", "Заклятие 2", "Бабадук", "Спуск", "Визит".