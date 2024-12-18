Ученые вычислили скорость человеческой мысли

Эти данные открывают новые направления для исследований в области нейробиологии, особенно касающиеся парадокса, почему мы можем воспринимать множество стимулов одновременно, но думаем лишь об одном в данный момент.

Ученые использовали методы теории информации, чтобы рассчитать, что человеческий мозг работает с 10 битами информации в секунду, опираясь на данные о таких действиях, как чтение, решение головоломок и игра в видеоигры.

По словам исследователей, это крайне низкая цифра, учитывая, что наши органы чувств обрабатывают данные с потрясающей скоростью. В ходе исследования также выяснилось, что, в отличие от сенсорных систем, которые могут обрабатывать несколько потоков информации одновременно, мозг обрабатывает только одну мысль за раз. Это, вероятно, связано с эволюционными особенностями нашего мозга, который развивался в условиях, где важна была способность следовать одному пути мысли, подобно тому как примитивные организмы использовали нервную систему для навигации.