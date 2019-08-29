Ученые вычислили витамин, который отвечает за агрессию у подростков

Согласно новому исследованию, дефицит витамина D вполне может приводить к агрессивному поведению у подростков. Так, исследователи из Мичиганского университета говорят, что обнаружили связь между дефицитом витамина D у маленьких детей и агрессией у подростков. Согласно исследованию, проведенному среди школьников в Боготе, вероятность того, что дети младшего возраста с низким содержанием витамина D будут почти в два раза чаще проявлять в агрессию по мере взросления.

”Дети, у которых дефицит витамина D в начальной школе, по-видимому, имеют более высокие оценки по тестам, которые измеряют проблемы поведения, когда они достигают подросткового возраста”, — рассказал профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения и соавтор исследования Эдуардо Вильямор.