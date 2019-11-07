Ученые выделили новую разновидность ВИЧ

Что интересно, данный случай — первый раз, когда научное сообщество решило внести изменения в классификацию ВИЧ с самого момента создания болезни. Важно отметить, что современные правила классификации ВИЧ гласят, что для выделения нового штамма в отдельный подтип, он должен быть найден сразу у трех людей, которые никак не могли быть связаны до их изучения — то есть точно не могли заразиться друг от друга.

Напомним, что еще в 1983 и 1990 годах специалисты уже находили в Конго два образца вируса, которые не укладывались в существовавшие на тот момент подптипы. Но так как по правилам для выделения нового штамма необходимо наличие сразу трех зараженных, тогда ученые не смогли официально закрепить свое открытие.