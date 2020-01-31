Ученые выпустили в природу ГМО насекомое

Известно, что данные насекомые наносят урон посевам рапса и нескольким видами капусты, вырабатывая при этом иммунитет к химическим препаратам, что приводит к колоссальным убыткам растениеводческих хозяйств. Так, ученые внедрили в насекомое два новых гена, один из которых передается самцам бабочек, уничтожая новорожденных самок. Что касается второго, то он был интегрирован для определения модифицированных мотыльков в природе.

По словам ученых, они также модернизировали гены самцов так, чтобы следующие поколения данных насекомых не были устойчивы к химическим веществам.