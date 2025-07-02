Ученые вырастили мини-легкие с кровеносными сосудами для изучения болезней

Ранее лабораторные модели легких не включали сосудистую систему, что ограничивало их применение для изучения болезней, связанных с кровеносными сосудами. Команда ученых заметила, что клетки легочной ткани и сосудов могут развиваться одновременно, отказавшись от классического подхода по отдельному выращиванию и последующему объединению. Это позволило создать более сложные и жизнеспособные органоиды с разнообразием клеточных типов и трехмерной структурой, приближенной к настоящему органу.

Новую модель уже применили для изучения редкого и тяжелого врожденного заболевания — альвеолярно-капиллярной дисплазии с нарушением расположения легочных вен. Это состояние, вызванное мутациями гена FOXF1, приводит к серьезным проблемам с дыханием и не имеет лечения. Благодаря мини-легким с сосудами ученые смогли воспроизвести дефекты сосудистой системы и вторичные нарушения в легочной ткани, что раньше было невозможно.

Сейчас команда планирует улучшить модель, добавив механическое растяжение и воздействие воздуха, чтобы имитировать дыхание и сделать органоиды более зрелыми.