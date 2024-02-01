Ученые вырастили овощи без использования почвы

После экспериментов с различными формулами среды для роста исследовательская группа смогла вырастить овощи с содержанием йода, превышающим в 14 раз уровень растений, выращенных без использования специальной формулы.

Йод является критически важным питательным элементом для здоровья щитовидной железы. Повышенный интерес к заботе о здоровье и переход к веганскому образу жизни ставят под угрозу его поступление с пищей. Ученые считают, что увеличение его содержания в других продуктах может поддерживать здоровье потребителей.

Далее исследователи, представляющие Институт наук о продовольствии, Национальный совет по исследованиям и Университет Альдо Моро в Бари, планируют изменить профиль питательных веществ съедобных культур, прямо воздействуя на метаболические пути растений, вместо того чтобы просто изменять среду для их роста.