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Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 23:44
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Ученые вырастили овощи без использования почвы

И контролировали содержание йода
Итальянские ученые провели эксперимент по выращиванию редьки, гороха, рукколы и свеклы без использования почвы с целью создания продуктов для людей с определенными заболеваниями. Работая на коммерческой ферме микрозелени в южной части Италии, исследователи хотели узнать, смогут ли они точно контролировать содержание йода и калия в различных овощах. Овощи на этой ферме выращиваются в жидкой среде, что, по мнению исследователей, облегчило выполнение проекта.
Ученые вырастили овощи без использования почвы

© Ferra.ru

После экспериментов с различными формулами среды для роста исследовательская группа смогла вырастить овощи с содержанием йода, превышающим в 14 раз уровень растений, выращенных без использования специальной формулы.

Йод является критически важным питательным элементом для здоровья щитовидной железы. Повышенный интерес к заботе о здоровье и переход к веганскому образу жизни ставят под угрозу его поступление с пищей. Ученые считают, что увеличение его содержания в других продуктах может поддерживать здоровье потребителей.

Далее исследователи, представляющие Институт наук о продовольствии, Национальный совет по исследованиям и Университет Альдо Моро в Бари, планируют изменить профиль питательных веществ съедобных культур, прямо воздействуя на метаболические пути растений, вместо того чтобы просто изменять среду для их роста.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#наука
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#овощи
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