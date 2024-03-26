Ученые вывели корову, дающую молоко с человеческим инсулином

Это открытие может стать настоящим спасением для миллионов людей, страдающих от диабета.

Ученые встроили ген, кодирующий человеческий инсулин, в ДНК коровьего эмбриона. В результате родилась телка, которая, достигнув зрелости, начала давать молоко с инсулином.

Пока что точная концентрация инсулина в молоке неизвестна. Но, по словам ученых, даже одного грамма на литр будет достаточно, ведь обычная корова даёт 30-40 литров молока в день!

У свежего открытия есть ряд преимуществ. Например, новый источник инсулина — трансгенные коровы могут стать альтернативой существующим методам производства инсулина, которые требуют сложного оборудования.

Также нельзя забывать и о доступности. Молоко — более доступный продукт, чем инсулин, получаемый из бактерий или дрожжей. К тому же для производства такого инсулина не нужно будет строить специальные заводы, достаточно иметь ферму.