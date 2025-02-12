Ученые выяснили, чем опасно для человека чрезмерное использование ИИ

Люди, которые постоянно полагаются на алгоритмы, со временем реже анализируют информацию самостоятельно, что может привести к ухудшению когнитивных способностей.

В эксперименте участвовали 319 человек, регулярно использующих ИИ в работе. Их попросили описать примеры применения технологии в трех сценариях:

создание контента (например, написание писем);

сбор информации (поиск данных, составление сводок);

консультирование (получение советов, генерация диаграмм).

После этого ученые оценивали, насколько участники проверяют достоверность ответов ИИ. 36% респондентов осознанно перепроверяли информацию, особенно в критически важных ситуациях.

Однако многие просто доверяли алгоритмам или сверялись с популярными источниками, вроде Википедии.

Исследователи пришли к выводу, что избыточное доверие к ИИ снижает самостоятельность в принятии решений.