Ученые выяснили, чем опасно употребление мандаринов

Так, чрезмерное употребление фрукта грозит не только провоцированием аллергических реакций, но и вздутием живота, а также обострением хронических болезней, связанных с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что данные последствия обусловлены большим содержанием в мандаринах клетчатки. Кроме того, диетологи не советуют есть мандарины на голодный желудок, а лучшим временем для их употребления является дневное время до 17 часов вечера.

”Средняя суточная доза – четыре мандарина. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством”, – поделилась Тамара Прунцева, врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".