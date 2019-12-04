Ученые выяснили, что беременная женщина может заразить простудой собственный плод

Плацента — это специальный орган, появляющийся в матке женщины во время беременности, основной задачей которого является фильтрация потенциальных патогенных микроорганизмов, пытающихся навредить ребенку. Но как стало известно буквально недавно, благодаря исследованию группы педиатров во главе с профессором Джованни Пьедимонте, этот естественный “барьер” не так уж и всесилен.

”Такие клетки не умирают после того, как заражаются. Когда они попадают в плод, то сравнимы с бомбами, начиненными вирусом. Они не распространяют вирус в районе «взрыва», а переносят его по межклеточным каналам. Таким образом, подтверждается наша теория о том, что, когда женщина заболевает простудой во время беременности, то вирус, вызывающий у нее инфекцию, может перейти к плоду и вызвать легочную инфекцию еще до рождения ребенка”, — объясняет Пьедимонте.